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Головин будет представлен в качестве игрока «Монако» 20 августа

Спорт

В презентации примут участие вице-президент клуба Вадим Васильев, а также все новички команды

Головин будет представлен в качестве игрока «Монако» 20 августа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Головин

Монако, 17 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Российский полузащитник «Монако» Александр Головин будет официально представлен в качестве игрока клуба 20 августа. Об этом 17 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что презентация пройдёт в отеле Hermitage Monte Carlo. В ней примут участие вице-президент клуба Вадим Васильев, а также все новички команды.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Контракт между клубом и футболистом подписан на пять лет — до июня 2023 года. Сумма трансфера составила €30 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Монако» официально объявил о переходе Головина

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