Бронзовый призёр Олимпиады-2018 перешёл в «Йокерит»

Хельсинки, , 13:49 — REGNUM Финский «Йокерит» подписал контракт с бронзовым призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Карлом Столлери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Канадский защитник будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе финского клуба в сезоне 2018/19. Хоккеист будет играть под третьим номером.

Отметим, что в прошлом сезоне Столлери выступал в рижском «Динамо». Он сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 14 очков (3 шайбы + 11 передач). Ранее он играл в НХЛ за клубы «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и Колорадо»

На Олимпиаде в Пхёнчхане Столлери сыграл в четырёх матчах канадской сборной.

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