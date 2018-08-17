Пятница, 17 Августа 2018 года
14:49:19 МСК

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 перешёл в «Йокерит»

Спорт

Столлери будет выступать в составе финского клуба в сезоне 2018/19

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 перешёл в «Йокерит»
PhotoMIX-Company
Хоккеисты

Хельсинки, 17 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Финский «Йокерит» подписал контракт с бронзовым призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Карлом Столлери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Канадский защитник будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе финского клуба в сезоне 2018/19. Хоккеист будет играть под третьим номером.

Отметим, что в прошлом сезоне Столлери выступал в рижском «Динамо». Он сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 14 очков (3 шайбы + 11 передач). Ранее он играл в НХЛ за клубы «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и Колорадо»

На Олимпиаде в Пхёнчхане Столлери сыграл в четырёх матчах канадской сборной.

Читайте также: Двукратный обладатель Кубка Стэнли продолжит карьеру в КХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить