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Стала известна цена билетов на матч сборных России и Чехии

Спорт

Стоимость билетов на матч составит от 500 до 1 700 рублей

Стала известна цена билетов на матч сборных России и Чехии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Болельщики

Ростов-на-Дону, 17 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Стала известна цена билетов на товарищеский матч сборных России и Чехии по футболу, который состоится в Ростове-на-Дону 10 сентября. Об этом сообщается на сайте билетного оператора.

Минимальная стоимость билетов на матч составит 500 рублей. Тогда как самые дорогие билеты будут стоить 1 700 рублей.

Отметим, что игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, в последний раз сборные России и Чехии встречались между собой в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная России уступила со счётом 1:2.

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Футбол
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