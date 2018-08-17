Главного тренера «Бордо» отстранили от работы

Бордо, Франция, , 12:51 — REGNUM Главный тренер «Бордо» Густаво Пойет отстранён от работы с командой. Об этом 17 августа сообщает L'Equipe.

Отмечается, что тренера отстранили из-за конфликта с руководством клуба. После матча Лиги Европы с «Мариуполем» специалист раскритиковал руководство из-за трансферной политики клуба.

Дело в том, что руководство «Бордо» продало нападающего Гаэтана Лаборде в «Монпелье» без согласования с главным тренером.

«То, что сделало руководство «Бордо», недопустимо. У нас был разговор о Лаборде. Мне сказали, что его хотят продать, но я ответил, что нельзя его продавать, пока мы не найдём ему замену. Но они не купили никого взамен и продали его», — сказал Пойет.

Отметим, что Лаборде оформил дубль в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Мариуполя». По итогам двух матчей французский клуб вышел в раунд плей-офф.

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