На Украине спортивные ассоциации объединились для защиты спортсменов

Киев, , 12:09 — REGNUM На Украине создали Общественный союз деятелей физической культуры и спорта из спортивных ассоциаций, заявил первый заместитель главы физкультурно-спортивного сообщества (ФСО) «Динамо» Виктор Корж, сообщает 17 августа УНИАН.

По его словам, цель союза — социальная защита спортсменов. Корж подчеркнул, что на Украине нет государственной программы развития физкультуры и спорта, поэтому связи спортсменов с государством практически нет. Также Корж добавил, что союз будет бороться за реализацию международных стандартов в сфере оказания правовой помощи спортсменам.

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Напомним, ранее бывший футболист советской сборной, олимпийский чемпион 1988 года Владимир Лютый заявил, что готов отказаться от украинского гражданства, так как на Украине царят «коррупция и договорняки».