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Матч Хачанова и Чилича в Цинциннати перенесён из-за дождя

Спорт

На момент остановки матча теннисисты играли третий сет, в котором счёт был равный — 1:1

Матч Хачанова и Чилича в Цинциннати перенесён из-за дождя
Ingrid Taylar
Теннисные мяси в луже

Цинциннати, США, 17 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Матч российского теннисиста Карена Хачанова с хорватом Марином Чиличем на турнире в Цинциннати перенесён из-за дождя. Об этом сообщает «Чемпионат».

На момент остановки матча теннисисты играли третий сет, в котором счёт был равный — 1:1. Отметим, что первую партию выиграл Чилич на тай-брейке — 7:6 (7:5), в втором сете сильнее был Хачанов — 6:3.

Кроме того, были перенесены матчи Новака Джоковича и Григора Димитрова, а также Стэна Вавринки Мартона Фучовича. Матч между Роджером Федерером и аргентинцем Леонардо Майером не успел начаться.

Напомним, турнир в Цинциннати пройдёт до 19 августа. Действующим победителем соревнований является болгарин Григор Димитров.

Читайте ранее в этом сюжете: Хачанов обыграл Куэрри на турнире в Цинциннати

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