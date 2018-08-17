Пятница, 17 Августа 2018 года
11:55:13 МСК

Защитник «Байера» Венделл может перейти в «ПСЖ»

Спорт

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Байером» о переходе бразильца

Защитник «Байера» Венделл может перейти в «ПСЖ»
Fuguito
Венделл

Париж, 17 августа 2018, 11:05 — REGNUM  Защитник леверкузенского «Байера» Венделл может стать игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает «Чемпионат».

«ПСЖ» заинтересован в услугах 25-летнего бразильского защитника и ведёт переговоры с «Байером» о его переходе. При этом сам футболист также хочет перейти в стан чемпиона Франции.

Предполагается, что он заменит Юри Берчича, который этим летом перешёл в «Атлетик» из Бильбао.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Венделл сыграл в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПСЖ» объявил о переходе защитника немецкого «Шальке-04» Тило Керера.

Читайте также: «ПСЖ» объявил о переходе защитника из «Шальке»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить