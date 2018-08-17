«Зенит» на четвереньках: зачем Лукашенко «включал Украину»

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM 9 августа петербургский «Зенит» приехал в Минск и в первом матче Лиги Европы уступил местному «Динамо» со счетом 0:4. Недооценка соперника наложилась на начало сезона и катастрофическое невезение. Казалось, что шансов у «Зенита» больше нет — такие поражения не отыгрываются.

На следующий день после триумфа минского клуба с громкой речью выступил Александр Лукашенко. И в этой речи была не только похвала в адрес своих игроков. Президент Белоруссии счел нужным «пройтись» по «Зениту».

«Некоторые игроки уже на четвереньках ходили», «игроки «Динамо» вывозили их (зенитовцев — прим.) в эту жаркую погоду прилично», «играли с миллиардерами», «они (зенитовцы — прим.) с распальцовкой приехали», — вот неполный перечень ярких фраз.

Такие слова из уст президента звучат странно. Довольно трудно представить, чтобы глава, к примеру, российского, французского или итальянского государства сказал что-нибудь подобное. Уважение к сопернику — само собой разумеющаяся вещь.

То, что сделал Лукашенко, на политическом сленге называется «включить Украину». То есть перейти в режим оскорбительных нападок на оппонента исподтишка. Переместить акцент со своей победы на их поражение.

Трудно сказать, зачем Лукашенко это сделал. Похоже, что у него есть что-то очень личное к «Газпрому». К этому подтексту петербургского клуба он возвращался дважды. Победа «Динамо» над «Зенитом», очевидно, символизировала победу самого Лукашенко над Алексеем Миллером.

Через неделю, в четверг, 16 августа, в ответном матче «Зенит» уничтожил «Динамо» со счетом 8:1 и вышел в следующий раунд. Минчанам не помогли ни пустые трибуны дисквалифицированного стадиона, ни судья, пропустивший два-три пенальти.

После игры Артем Дзюба очень корректно ответил на вопрос о Лукашенко: «Батьку уважаем, белорусы — наши братья». Это был урок спортивной вежливости, который нападающий «Зенита» преподнес президенту Белоруссии.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак, в свою очередь, сказал, что недельной давности слова Лукашенко «задели» футболистов. То есть помогли собраться. Семаку стоило поблагодарить Лукашенко, и он это сделал. Президент Белоруссии помог «Зениту» выиграть.

Так обычно и происходит с теми, кто «включает Украину».