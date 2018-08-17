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Глава «Армавира» призвал руководство российского футбола уйти в отставку

Спорт

«Если они порядочные люди, они должны это сделать»

Глава «Армавира» призвал руководство российского футбола уйти в отставку
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Армавир, Краснодарский край, 17 августа 2018, 09:51 — REGNUM  Президент футбольного клуба «Армавир» Валентин Климко призвал руководство российского футбола уйти в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, после матча с клубом «СКА-Хабаровск» руководство «Армавира» подало протест из-за участия в игре полузащитника хабаровской команды Ираклия Квеквескири. Игрок был удалён в последнем туре сезона 2017/18 и должен был пропустить матч из-за дисквалификации.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не установил присутствия вины со стороны «СКА-Хабаровск». После чего «Армавир» направил жалобу в апелляционный комитет, который оставил решение КДК в силе.

«Закончилось заседание апелляционного комитета. Решение КДК по нашему вопросу оставлено в силе. Считаю, после такого постыдного решения, после невыполнения регламентов РФС, президенты РФС, ПФЛ и ФНЛ, генеральный директор и секретарь РФС, председатели КДК и апелляционного комитета должны подать в отставку. Если они порядочные люди, они должны это сделать», — сказал Климко.

Отметим, что «Армавир» проиграл в матче со «СКА-Хабаровск» в первом туре нового сезона ФНЛ со счётом 0:3.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС рассмотрит протест «Армавира» по матчу со «СКА-Хабаровск»

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