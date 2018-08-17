«Милан» готов арендовать игрока «Лацио» за €40 млн

Рим, , 09:19 — REGNUM Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти на правах аренды в «Милан». Об этом 17 августа сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что клубы согласовали условия аренды сербского футболиста. «Милан» согласен заплатить за год аренды игрока €40 млн, после чего выкупить его трансфер.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки может составить €110 млн. При этом есть вариант, при котором «Лацио» может продлить контракт с увеличением суммы отступных до €150 млн

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах Серии А, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

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