Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Цинциннати, США, , 08:28 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над представителем Южной Кореи Чон Хёном во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Дель Потро сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре ошибки на подаче и ни одного эйса.

В третьем круге Дель Потро встретится с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Сэмом Куэрри во втором круге турнира в Цинциннати со счётом 7:5, 6:4.

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