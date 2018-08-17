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Соперником «Уфы» в Лиге Европы стал шотландский «Рейнджерс»

Спорт

Первый матч пройдёт в Глазго 23 августа, ответный – в Уфе 30 августа

Уфа, 17 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Футбольный клуб «Уфа» сыграет с шотландским «Рейнджерс» в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Глазго 23 августа, ответный — в Уфе 30 августа.

«Рейнджерс» стал соперником «Уфы» в Лиге Европы после того, как обыграл по сумме двух матчей словенский «Марибор». В первом матче в Глазго подопечные Стивена Джеррарда выиграли со счётом 3:1, в ответной встрече была зафиксирована ничья — 0:0.

«Уфа», в свою очередь, в двухматчевом противостоянии одолела люксембургский «Прогресс Нидеркорн» — 2:1 в Уфе и 2:2 в Люксембурге.

Напомним, победитель противостояния в раунде плей-офф выйдет в групповой этап Лиги Европы.

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