Пятница, 17 Августа 2018 года
08:43:17 МСК

Слуцкий заявил, что «Витесс» вылетел из Лиги Европы из-за ошибки судьи

Спорт

«Витесс» играл в матче с «Базелем» в меньшинстве с 26-й минуты

Арнем, Нидерланды, 17 августа 2018, 08:07 — REGNUM  Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что его команда вылетела из Лиги Европы из-за ошибки судьи. Об этом 17 августа сообщает «Чемпионат».

Напомним, «Витесс» встречался со швейцарским «Базелем» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В ответной встрече арбитр удалил защитника голландского клуба Джейка Кларка-Солтера на 26-й минуте.

«Результат матча связан с ошибкой судьи. Лига Европы — серьёзный турнир. Судья всё видел, и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету «Витесса» из еврокубков», — сказал Слуцкий.

Отметим, что в первом матче «Витесс» проиграл со счётом 0:1. Ответный матч завершился поражением клуба Леонида Слуцкого с тем же счётом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Базель» выбил «Витесс» Слуцкого из розыгрыша Лиги Европы 2018/19

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить