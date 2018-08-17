Слуцкий заявил, что «Витесс» вылетел из Лиги Европы из-за ошибки судьи

Арнем, Нидерланды, , 08:07 — REGNUM Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что его команда вылетела из Лиги Европы из-за ошибки судьи. Об этом 17 августа сообщает «Чемпионат».

Напомним, «Витесс» встречался со швейцарским «Базелем» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В ответной встрече арбитр удалил защитника голландского клуба Джейка Кларка-Солтера на 26-й минуте.

«Результат матча связан с ошибкой судьи. Лига Европы — серьёзный турнир. Судья всё видел, и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету «Витесса» из еврокубков», — сказал Слуцкий.

Отметим, что в первом матче «Витесс» проиграл со счётом 0:1. Ответный матч завершился поражением клуба Леонида Слуцкого с тем же счётом.

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