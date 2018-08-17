Макарова проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати

Цинциннати, США, , 07:33 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила представительнице Украины Лесе Цуренко в третьем круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 3:6 в пользу Цуренко.

Макарова сделала два эйса и допустила восемь двойных ошибок. На счету её соперницы два эйса и две ошибки на подаче.

В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп, и австралийкой Эшли Барти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Германии Анжелике Кербер во втором круге турнира в Цинциннати со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

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