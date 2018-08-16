«Мариуполь» в очередной раз потерпел поражение от «Бордо»

Бордо, Франция, , 23:34 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Матмут-Атлантик» был разыгран матч между коллективами «Бордо» и «Мариуполь». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.

На 9-й минуте второй половины матча французский левый крайний защитник Максим Пундже открыл счет с передачи Франчуа Камано — 1:0. Через 2 минуты Юнусс Санкаре удвоил преимущество французской команды — 2:0. На экваторе тайма Руслан Фомин сократил отставание в счете — 2:1.

Статистика матча («Бордо"/"Мариуполь»)

Удары 16/9

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 11/12

Поданные угловые 3/6

По сумме двух встреч «Бордо» прошел дальше, обыграв «Мариуполь» с общим счетом 5:2 (1:3, 2:1). Лучшим бомбардиром противостояния стал Гаэтан Лаборде, оформивший дубль в первом матче.

Стартовые составы на матч:

«Бордо»: Костиль, Кунде, Левчук, Насименто, Пундже, Отавио, Санкаре, Лерагер, Камано, де Превилль, Юссуф.

«Мариуполь»: Гальчук, Дава, Демири, Кирюханцев, Белый, Мишнев, Чурко, Тищенко, Пихалёнок, Борячук, Фомин.

Бригада арбитров: А. Даллас | Грэм Стюарт | Джордон Стоко | Н. Уолш.

Желтые карточки: Борячук — 22.

Забитые мячи: Пундже 54 — 1:0, Санкаре 56 — 2:0, Фомин 66 — 2:1.