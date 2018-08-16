«Аталанта» выбила «Хапоэль» из Лиги Европы с общим счетом 6:1

Рим, , 23:02 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Мапеи» был разыгран матч между коллективами «Аталанта» и «Хапоэль Хайфа». Противостояние завершилось уверенной победой итальянского клуба.

На 71-й минуте таранный колумбийский форвард Дуван Сапата открыл счет с передачи Тимоти Кастаня — 1:0. Через 20 минут вышедший на замену Андреас Корнелиус удвоил преимущество «Аталанты» — 2:0.

Статистика матча («Аталанта"/"Хапоэль Хайфа»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 9/15

Поданные угловые 6/6

Стартовые составы на матч:

«Аталанта»: Голлини, Масьелло, Джимсити, Манчини, Река, Фройлер, Кастань, Пессина, Гомес, Пашалич, Сапата.

«Хапоэль Хайфа»: Шеткус, Малул, Дилмони, Тамаш, Капилото, Сжоестедт, Митревски, Буцагло, Гынсарь, Папацоглу, Хадида.

Бригада арбитров: Франк Шнедер | Дин Хаффернан | Д. Зитуни | Жоан Амель.

Желтые карточки: Тамаш — 79.

Забитые мячи: Сапата 71 — 1:0, Корнелиус 90+1 — 2:0.