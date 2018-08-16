«Аталанта» выбила «Хапоэль» из Лиги Европы с общим счетом 6:1

Рим, 16 августа 2018, 23:02 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Мапеи» был разыгран матч между коллективами «Аталанта» и «Хапоэль Хайфа». Противостояние завершилось уверенной победой итальянского клуба.
На 71-й минуте таранный колумбийский форвард Дуван Сапата открыл счет с передачи Тимоти Кастаня — 1:0. Через 20 минут вышедший на замену Андреас Корнелиус удвоил преимущество «Аталанты» — 2:0.
Статистика матча («Аталанта"/"Хапоэль Хайфа»)
Удары 14/11
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 58%/42%
Нарушения правил 9/15
Поданные угловые 6/6
Стартовые составы на матч:
«Аталанта»: Голлини, Масьелло, Джимсити, Манчини, Река, Фройлер, Кастань, Пессина, Гомес, Пашалич, Сапата.
«Хапоэль Хайфа»: Шеткус, Малул, Дилмони, Тамаш, Капилото, Сжоестедт, Митревски, Буцагло, Гынсарь, Папацоглу, Хадида.
Бригада арбитров: Франк Шнедер | Дин Хаффернан | Д. Зитуни | Жоан Амель.
Желтые карточки: Тамаш — 79.
Забитые мячи: Сапата 71 — 1:0, Корнелиус 90+1 — 2:0.