«Олимпикос» вынес «Люцерн» из еврокубков с общим счетом 7:1

Берн, , 22:28 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Свисспорарена» был разыгран матч между коллективами «Люцерн» и «Олимпиакос». Противостояние завершилось победой греческой команды.

Первый мяч на 23-й минуте забил 31-летний вингер национальной сборной Греции Лазарос Христодулопулос — 0:1. На 59-й минуте Христодулопулос оформил дубль — 0:2. Через 9 минут Мигель Анхель Герреро довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча швейцарец Шкелким Демхасай забил «гол престижа» — 1:3.

Статистика матча («Люцерн"/"Олимпиакос»)

Удары 14/19

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 3/6

Стартовые составы на матч:

«Люцерн»: Салви, Алвеш, Шульц, Гретер, Сидлер, Шнеувли, Вока, Гвилия, Элеке, Шурпф, Угринич.

«Олимпиакос»: Янниотис, Элабделлау, Цимикас, Родерик, Вукович, Камара, Бухалакис, Фортунис, Христодулопулос, Каштелу, Герреро.

Бригада арбитров: Кирилл Левников | Алексей Воронцов | Арам Петросян | Р. Галимов.

Желтые карточки: Фортунис — 32, Луизао — 56.

Забитые мячи: Христодулопулос 23 — 0:1, Христодулопулос 59 — 0:2, Герреро 68 — 0:3, Демхасай 82 — 1:3.