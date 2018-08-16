«Судува» прошла «Спартакс» в 3-м раунде Лиги Европы

Вильнюс, , 21:55 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Судува Стэдиум» был разыгран матч между коллективами «Судува» и «Спартакс». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Судува"/"Спартакс»)

Удары 6/13

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 14/11

Поданные угловые 1/6

Литовский клуб прошел дальше благодаря минимальной победе в первом матче со счетом 1:0. Единственный мяч тогда на 52-й минуте забил Гильерме.

Стартовые составы на матч:

«Судува»: Кадрум, Гайдучик, Леймонас, Сврлжуга, Славикас, Янкаускас, Кадьенович, Вербицкас, Гильерме, Вежявичюс, Сисилья.

«Спартакс»: Неругал, Фрейманис, Косорич, Сламп, Осс, Фаиска, Вишняков, Малеев, Кобзарь, Сварупс, Смит.

Бригада арбитров: О. Нилсен | Т. Гроневик | Гьер-Оскар Исаксен | К. Стин.

Желтые карточки: Осс — 31, Каденович — 39, Фаиска — 71, Смит — 71, Малеев — 80, Сврлжуга — 80, Вежявичюс — 86, Сламп — 90+5.