«РБ Лейпциг» и «Университатя» разменялись голами

Бухарест, , 21:27 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на арене «Стадионул Ион Облеменко» был разыгран матч между коллективами «Университатя Крайова» и «Ред Булл Лейпциг». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 39-й минуте вингер национальной сборной Австрии Марсель Забитцер похоронил надежды румынского клуба на проход в 4-й раунд квалификаций — 0:1. В конце матча Байку забил «гол престижа» — 1:1.

Статистика матча («Университтатя"/"РБ Лейпциг»)

Удары 9/13

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения мячом 44%/56%

Поданные угловые ¼

Стартовые составы на матч:

«Университатя»: Пильячелли, Брисиг, Келич, Банку, Мартич, Матье, Чикылдэу, Донкор, Феделе, Митрицэ, Байку.

«РБ Лейпциг»: Мвого, Сараччи, Орбан, Конате, Мукиэле, Забитцер, Форсберг, Демме, Кампль, Поульсен, Кунья.

Бригада арбитров: Мирослав Зелинка | Ондрей Пеликан | Ян Патак | Эмануэл Марек.

Желтые карточки: Забитцер — 19, Демме — 24, Митрицэ — 24, Байку — 31, Банку — 70, Сараччи — 74, Кампль — 84, Огюстен — 90+3, Чикылдэу — 90+5.

Забитые мячи: Забитцер 39 — 0:1, Байку 85 — 1:1.