«Олимпия Любляна» выбила «ХИК» из еврокубков

Хельсинки, , 20:51 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Сонера Стэдиум» был разыгран матч между коллективами «ХИК» и «Олимпия Любляна». Противостояние завершилось крупной победой гостей со счетом 4:1.

Первый мяч на 20-й минуте забил молодой ганский форвард Исса Абасс — 0:1. На экваторе второй половины Даниэл Аврамовский удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 3 минуты Раинья Скапини срезал мяч в свои ворота — 0:3. В конце матча Крисантус забил «гол престижа» — 1:3. Через 7 минут Бркич реализовал пенальти — 1:4.

Статистика матча («ХИК"/"Олимпия»)

Удары 10/12

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 7/11

Поданные угловые 4/4

Стартовые составы на матч:

«ХИК»: Рудаков, Скапини, Пейпонен, Сумусало, Обилор, Риски, Ахло, Аннан, Домингез, Менса, Клаусс.

«Олимпия»: Ивачич, Зарифович, Илич, Стиглец, Путинканин, Кронаветер, Капун, Савич, Томич, Аврамовский, Абасс.

Бригада арбитров: Евгений Арановский | Сергей Беккер | Олег Плужник | Анатолий Абдула.

Желтые карточки: Пейпонен — 54, Сумусало — 79, Вертаинен — 88.

Забитые мячи: Абасс 20 — 0:1, Аврамовский 72 — 0:2, Скапини (авг) 75 — 0:3, Крисантус 85 — 1:3, Бркич (пен) 90+2 — 1:4.