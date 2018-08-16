«АЕК Ларнака» вынес «Штурм Грац» со счетом 5:0

Никосия, , 20:27 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «АЕК Арена» был разыгран матч между коллективами «АЕК Ларнака» и «Штурм Грац». Противостояние завершилось победой кипрской команды.

Первый мяч на 8-й минуте матча забил универсальный нападающий национальной сборной Македонии Иван Тричковски — 1:0. На экваторе второй половины Хорхе Авельянеда удвоил преимущество ударом с пенальти — 2:0. Через 2 минуты Тричковски оформил дубль — 3:0. В конце тайма Тричковски забил третий — 4:0. Через 7 минут Толемесс довершил разгром — 5:0.

Статистика матча («АЕК"/"Штурм»)

Удары 8/5

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 7/10

Поданные угловые 1/3

Стартовые составы на матч:

«АЕК»: Тоно, Кариока, Труйолс, Мойсов, Гонсалес, Авельянеда, Акоран, Тете, Тричковски, Хевел, Джанну.

«Штурм»: Шутценауер, Шраммель, Спендлхофер, Коч, Марешич, Лакнер, Ловрич, Зуль, Пинк, Хозинер, Обермаир.

Бригада арбитров: Паоло Валери | Эленито Ди Либераторе | Д. Биндони | Маурицио Мариани.

Желтые карточки: Марешич — 45, Джанну — 48, Коч — 51, Лаврич — 51.

Красные карточки: Ловрич — 59.

Забитые мячи: Тричковски 8 — 1:0, Авельянеда (пен) 65 — 2:0. Тричковски 67 — 3:0, Тричковски 80 — 4:0, Толемесс 87 — 5:0.