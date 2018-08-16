Дубль Пауревича вывел «Уфу» в 4-й раунд Лиги Европы

Люксембург, , 19:54 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Парк де Спорт» был разыгран матч между коллективами «Прогресс Нидеркорн» и «Уфа». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:2.

Первый мяч на 2-й минуте матча в свои ворота забил 34-летний российский центральный защитник Павел Аликин после удара Янника Бастоса — 1:0. В начале второго тайма Иван Пауревич спас российскую команду от вылета — 1:1. Через 21 минуту 22-летний бельгийский форвард Майрон де Альмейда вернул «Прогресс» в игру — 2:1. В конце матча Иван Пауревич оформил дубль и вывел «Уфу» в 4-й раунд — 2:2.

Статистика матча («Прогресс"/"Уфа»)

Удары 17/11

Удары в створ ворот 12/7

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 11/10

Поданные угловые 6/8

Стартовые составы на матч:

«Прогресс»: Флаусс, Горбон, Да Граса, Ферино, Холл, Тилл, Тилль, Карайе, де Альмейда, Бастос, Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Салатич, Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Игбун, Обляков.

Бригада арбитров: М. Шуттенгрубер | Роланд Бранднер | Роберт Штейнахер | Дитер Мукенхаммер.

Желтые карточки: Пауревич — 19, Тилл — 42.

Забитые мячи: Аликин (авг) 2 — 1:0, Пауревич 51 — 1:1, де Альмейда 72 — 2:1, Пауревич 90+1 — 2:2.