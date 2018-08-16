«Сигма» выбила «Кайрат» из Лиги Еврпы

Астана, , 18:53 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Ортальк» был разыгран матч между коллективами «Кайрат» и «Сигма». Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

Первый мяч на 19-й минуте забил 28-летний чешский форвард Мартин Нестор — 0:1. В начале второй половины матча Давид Хоуска похоронил надежды казахской команды на проход в следующий этап — 0:2. Через 10 минут Эппель Мартон забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Кайрат"/"Сигма»)

Удары 11/12

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 9/12

Поданные угловые 4/5

Стартовые составы на матч:

«Кайрат»: Покатилов, Алип, Лунин, Элек, Политевич, Куят, Исаэл, Аршавин, Фелипе, Исамхан, Эсеола.

«Сигма»: Бучта, Жемелка, Стерба, Фальта, Сладкий, Плсек, Хоуска, Калвач, Захрадничек, Хала, Неспор.

Бригада арбитров: Сандро Шарер | С. Йосипович | Беким Зогай | Федайи Сан.

Желтые карточки: Алвеш — 58, Захрадничек — 59, Алвеш — 79, Мартон — 84.

Забитые мячи: Неспор 19 — 0:1, Хоуска 51 — 0:2, Мартон 61 — 1:2.