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УЕФА проверит в Санкт-Петербурге инфраструктуру для проведения ЧЕ-2020

Спорт

Комиссия УЕФА посетит Санкт-Петербург в сентябре

Санкт-Петербург, 16 августа 2018, 16:12 — REGNUM  Комиссия УЕФА проверит в Санкт-Петербурге инфраструктуру для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил глава оргкомитета «Россия-2020» Алексей Сорокин, сообщает ТАСС.

Отмечается, что комиссия посетит Санкт-Петербург в сентябре. По итогам визита будет принято решение об использовании инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт в 12 городах по всему европейскому континенту. Одним из таких городов, принимающих матчи первенства, будет Санкт-Петербург. В нём пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.

Во время чемпионата мира 2018 года город принял семь матчей, включая четыре игры группового раунда, матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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