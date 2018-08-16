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«ПСЖ» объявил о переходе защитника из «Шальке»

Спорт

«ПСЖ» подписал немецкого защитника Тило Керера

Париж, 16 августа 2018, 15:46 — REGNUM  Французский клуб «ПСЖ» объявил о переходе защитника немецкого «Шальке-04» Тило Керера. Об этом 16 августа сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 21-летним игроком подписано до 2023 года. Условия перехода не разглашаются, но, по данным французской прессы, «ПСЖ» заплатил за футболиста €37 млн.

Отметим, что Керер выступал за «Шальке» с 2015 года. В сезоне 2017/18 он сыграл за клуб в 28 матчах немецкой Бундеслиги и забил три гола.

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