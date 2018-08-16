«Бетис» и «Жирона» намерены взять в аренду Зинченко у «Манчестер Сити»

Манчестер, Великобритания, , 13:40 — REGNUM Испанские клубы «Бетис» и «Жирона» намерены взять в аренду у «Манчестер Сити» украинского полузащитника Александра Зинченко. Об этом сообщает Football Espana.

Отмечается, что агент Зинченко посетил Севилью, чтобы обсудить условия потенциальной сделки с «Бетисом». При этом шанс перехватить игрока есть у «Жироны», у которой налажено сотрудничество с «Сити».

Ранее Зинченко отказался переходить в английский «Вулверхэмптон», который хотел приобрести его в летнее трансферное окно за €18 млн.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы» и был отдан в аренду в голландский «ПСВ». В сезоне 2017/18 он сыграл за «Манчестер Сити» восемь матчей в Английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями, и стал чемпионом Англии.

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