В Турции футбольный клуб продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз

Анкара, , 13:33 — REGNUM Турецкий клуб «Гулспор», выступающий в одном из низших дивизионов чемпионата страны, продал 18 футболистов из молодёжного состава команды, чтобы купить десять коз. Об этом сообщает CNN Turk.

На продаже футболистов клуб выручил около €2,2 тыс. На эти деньги он приобрёл десять коз, чтобы впоследствии заработать дополнительные деньги на продаже молока.

Отмечается, что средства пойдут на нужды команды, которая не имеет государственного финансирования и участвует во всех турнирах за свой счёт. Главной целью команды является выпуск игроков для их дальнейшего перехода в более успешные турецкие клубы.