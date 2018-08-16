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В Турции футбольный клуб продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз

Спорт

На продаже футболистов клуб выручил около €2,2 тыс

В Турции футбольный клуб продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз
Цитата из м/ф «Дереза». реж Александр Давыдов. 1985. СССР
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Анкара, 16 августа 2018, 13:33 — REGNUM  Турецкий клуб «Гулспор», выступающий в одном из низших дивизионов чемпионата страны, продал 18 футболистов из молодёжного состава команды, чтобы купить десять коз. Об этом сообщает CNN Turk.

На продаже футболистов клуб выручил около €2,2 тыс. На эти деньги он приобрёл десять коз, чтобы впоследствии заработать дополнительные деньги на продаже молока.

Отмечается, что средства пойдут на нужды команды, которая не имеет государственного финансирования и участвует во всех турнирах за свой счёт. Главной целью команды является выпуск игроков для их дальнейшего перехода в более успешные турецкие клубы.

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Футбол
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