Пустили на молоко: турецкий клуб продал футболистов ради коз

Анкара, , 13:30 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Гюлспор» приобрел десяток коз на деньги, вырученные от продажи 18 молодых игроков. Об этом сообщает CNN Turk.

Передача игроков любительским клубам принесла клубу 15 тыс. лир, что составляет €2,2 тыс. На эти деньги были закуплены козы.

Воспитанники клуба участвуют в молодежных турнирах в возрасте от 11 до 19 лет. Всего в «Гюлспоре» — около 150 игроков разного возраста.

Как пояснил президент клуба, за счет продажи козьего молока «Гюлспор» рассчитывает поправить финансовое положение. Клуб выступает в одном из низших дивизионов чемпионата страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в стамбульский футбольный клуб «Галатасарай». Первый раунд переговоров о трансфере игрока «Зенита» завершился успешно.

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