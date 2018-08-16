После ЧМ-2018 сборная России поднялась на 21 место в рейтинге ФИФА

Москва, 16 августа 2018, 12:53 — REGNUM Сборная России по футболу поднялась на 21 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 16 августа сообщается на сайте организации.
На сегодняшний день сборная России занимает 49-е место в рейтинге. До домашнего чемпионата мира российская команда располагалась на 70-й строчке.
Лидером рейтинга оказалась сборная Франции, которая стала чемпионом мира по футболу — 2018. Второй стала Бельгия, завоевавшая бронзовые награды. Замкнула тройку Бразилия. Выигравшая серебряные медали Хорватия поднялась на 20 мест и стала четвёртой.
Напомним, на домашнем мундиале сборная России дошла до четвертьфинала, обыграв в группе Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и проиграв Уругваю (0:3). В 1/8 финала российская команда обыграла Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
Рейтинг ФИФА от 16 августа:
- Франция — 1726 очков;
- Бельгия — 1723;
- Бразилия — 1657;
- Хорватия — 1643;
- Уругвай — 1627;
- Англия — 1615;
- Португалия — 1599;
- Швейцария — 1597;
- Испания — 1580;
- Дания — 1580.
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