После ЧМ-2018 сборная России поднялась на 21 место в рейтинге ФИФА

Москва, , 12:53 — REGNUM Сборная России по футболу поднялась на 21 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 16 августа сообщается на сайте организации.

На сегодняшний день сборная России занимает 49-е место в рейтинге. До домашнего чемпионата мира российская команда располагалась на 70-й строчке.

Лидером рейтинга оказалась сборная Франции, которая стала чемпионом мира по футболу — 2018. Второй стала Бельгия, завоевавшая бронзовые награды. Замкнула тройку Бразилия. Выигравшая серебряные медали Хорватия поднялась на 20 мест и стала четвёртой.

Напомним, на домашнем мундиале сборная России дошла до четвертьфинала, обыграв в группе Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и проиграв Уругваю (0:3). В 1/8 финала российская команда обыграла Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

Рейтинг ФИФА от 16 августа:

Франция — 1726 очков; Бельгия — 1723; Бразилия — 1657; Хорватия — 1643; Уругвай — 1627; Англия — 1615; Португалия — 1599; Швейцария — 1597; Испания — 1580; Дания — 1580.

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