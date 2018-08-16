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Главный тренер «Баварии» запретил футболистам пользоваться телефонами

Спорт

Ковач запретил игрокам пользоваться телефонами на базе клуба

Главный тренер «Баварии» запретил футболистам пользоваться телефонами
Pexels
Сотовый телефон

Мюнхен, Германия, 16 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Главный тренер «Баварии» Нико Ковач запретил футболистам команды пользоваться мобильными телефонами на базе клуба. Об этом сообщает Bild.

Использование телефонов запрещено игрокам в столовой, массажном кабинете и других помещениях базы. Запрет не распространяется только на раздевалки.

По словам Ковача, использование мобильных телефонов в раздевалке — это норма.

«Но когда мы обедаем вместе, хочется, чтобы игроки общались друг с другом, а не сидели, уткнувшись в телефон. Кроме того, это помогает футболистам расслабиться», — сказал Ковач.

Напомним, Ковач стал главным тренером «Баварии» после окончания сезона 2017/18. Он заменил на этом посту Юппа Хайнкеса. Ранее он возглавлял «Айнтрахт» и сборную Хорватии.

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