Главный тренер «Баварии» запретил футболистам пользоваться телефонами

Мюнхен, Германия, , 12:25 — REGNUM Главный тренер «Баварии» Нико Ковач запретил футболистам команды пользоваться мобильными телефонами на базе клуба. Об этом сообщает Bild.

Использование телефонов запрещено игрокам в столовой, массажном кабинете и других помещениях базы. Запрет не распространяется только на раздевалки.

По словам Ковача, использование мобильных телефонов в раздевалке — это норма.

«Но когда мы обедаем вместе, хочется, чтобы игроки общались друг с другом, а не сидели, уткнувшись в телефон. Кроме того, это помогает футболистам расслабиться», — сказал Ковач.

Напомним, Ковач стал главным тренером «Баварии» после окончания сезона 2017/18. Он заменил на этом посту Юппа Хайнкеса. Ранее он возглавлял «Айнтрахт» и сборную Хорватии.

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