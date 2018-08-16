Четверг, 16 Августа 2018 года
13:58:01 МСК

Ушла из жизни двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова

Спорт

Елена Шушунова внесла большой вклад в развитие спортивной гимнастики России

Ушла из жизни двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова
Anefo/Croes, R.C
Елена Шушунова

Москва, 16 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Сегодня, 16 августа, на 50-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Елена Шушунова, сообщается на сайте Федерации спортивной гимнастики России.

«Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики», — выразили соболезнования в федерации.

Напомним, Елена Шушунова — абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1988 года, чемпионка мира, обладательница Кубка мира в многоборье, шестикратная чемпионка СССР в отдельных видах многоборья, судья международной категории по спортивной гимнастике.

Свои соболезнования также выразила гимнастическая общественность Сибири, отметив, что Елена Шушунова внесла большой вклад в развитие спортивной гимнастики России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спортивная и художественная гимнастика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить