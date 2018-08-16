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«Ювентус» согласовал условия нового контракта с Пьяничем

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2022 года

«Ювентус» согласовал условия нового контракта с Пьяничем
Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals»
Миралем Пьянич

Турин, Италия, 16 августа 2018, 11:52 — REGNUM  Туринский «Ювентус» согласовал условия нового контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Новое соглашение, рассчитанное до 2022 года, должно быть подписано в ближайшее время. При этом зарплата хавбека вырастет с €4,5 млн до €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать Пьянича мадридскому «Реалу», который направил предложение по трансферу в размере €60 млн. Однако в «старой синьоре» оценили Пьянича в €100 млн.

Напомним, Пьянич перешёл в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и стал двукратным чемпионом Италии. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых передач.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» отказался продавать Пьянича «Реалу»

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