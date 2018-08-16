Дзюба признан лучшим игроком третьего тура РПЛ

Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком в третьем туре сезона 2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

РПЛ провела голосование среди болельщиков. В голосовании приняло участие более 46 тыс. человек. За Дзюбу проголосовало 36,8% опрошенных.

На втором месте оказался полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин (28,62%). Замкнул тройку защитник ЦСКА Марио Фернандес (8,68%).

«Зенит» в третьем туре обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин после передачи Дзюбы.

Напомним, ранее Дзюба был признан лучшим игроком первого тура. Во втором туре аналогичное звание досталось его одноклубнику Олегу Шатову.

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