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Павлюченкова проиграла Кербер на турнире в Цинциннати

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6

Павлюченкова проиграла Кербер на турнире в Цинциннати
Иллюстрация: Fitbet.ru
Теннис

Цинциннати, США, 16 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Германии Анжелике Кербер во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 42 минуты, завершилась со счётом 6:4, 5:7, 4:6 в пользу Кербер.

Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, семь ошибок на подаче и 8 из 16 брейков.

В третьем круге турнира Кербер встретится с американкой Мэдисон Кис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлана Кузнецова уступила представительнице Украины Элине Свитолиной в первом круге турнира в Цинциннати.

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