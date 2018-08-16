Кевин Де Брёйне может пропустить два месяца из-за травмы

Манчестер, Великобритания, 16 августа 2018, 09:04 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму, из-за которой может пропустить два месяца в новом сезоне Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sports Mole.
По данным источника, Де Брёйне травмировал колено во время тренировки команды. При этом на данный момент нет точной информации, касающейся сроков восстановления игрока.
Предполагается, что 27-летний бельгиец сможет вернуться на поле не ранее, чем через два месяца.
Напомним, в сезоне 2017/18 Английской Премьер-лиги Де Брёйне сыграл 37 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.
На чемпионате мира по футболу — 2018 в России Де Брёйне в составе сборной Бельгии стал бронзовым призёром.
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