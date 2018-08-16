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«Аталанта» предложила «Зениту» взять в аренду Ригони

Спорт

«Аталанта» планирует взять Ригони в аренду с правом последующего выкупа

Санкт-Петербург, 16 августа 2018, 08:39 — REGNUM  Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони попал в сферу интересов итальянского клуба «Аталанта». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Аталанта» планирует взять в аренду 25-летнего аргентинского хавбека с правом последующего выкупа. Представители клуба уже начали переговоры с «Зенитом».

Напомним, летом 2017 года Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Индепендьенте» за €10,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 17 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянская «Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду аргентинского полузащитника Себастьяна Дриусси с правом последующего выкупа. Однако «Зенит» ответил отказом.

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