ЦСКА арендовал у «Эвертона» хорватского полузащитника Влашича

Москва, , 08:10 — REGNUM Московский ЦСКА взял в аренду у «Эвертона» хорватского полузащитника Николу Влашича. Об этом сообщается на сайте клуба.

Стороны договорились об аренде 20-летнего футболиста до конца сезона 2018/19. При этом ЦСКА хотел выкупить трансфер игрока за €10 млн, но «Эвертон» предпочёл отдать его в аренду.

Отметим, что Влашич перешёл в «Эвертон» из хорватского клуба «Хайдук» в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл за английский клуб в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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