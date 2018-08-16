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ЦСКА арендовал у «Эвертона» хорватского полузащитника Влашича

Спорт

Стороны договорились об аренде игрока до конца сезона 2018/19

ЦСКА арендовал у «Эвертона» хорватского полузащитника Влашича
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 16 августа 2018, 08:10 — REGNUM  Московский ЦСКА взял в аренду у «Эвертона» хорватского полузащитника Николу Влашича. Об этом сообщается на сайте клуба.

Стороны договорились об аренде 20-летнего футболиста до конца сезона 2018/19. При этом ЦСКА хотел выкупить трансфер игрока за €10 млн, но «Эвертон» предпочёл отдать его в аренду.

Отметим, что Влашич перешёл в «Эвертон» из хорватского клуба «Хайдук» в 2017 году. В прошлом сезоне он сыграл за английский клуб в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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