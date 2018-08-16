УЕФА открыл дело в отношении нападающего «Спартака»

Москва, , 08:02 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Луиса Адриано может получить наказание от УЕФА за неспортивное поведение в матче с греческим ПАОКом. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА завёл дело в отношении Адриано за удар соперника локтем в живот во время матча с ПАОКом, за что форвард получил прямую красную карточку.

Кроме того, УЕФА может наказать «Спартак» за заблокированные выходы на стадионе «Открытие Арена». Заседание по данному делу пройдёт 23 августа.

Напомним, «Спартак» не смог обыграть ПАОК по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче красно-белые проиграли 2:3, а во втором сыграли вничью 0:0. Теперь «Спартак» продолжит выступления в Лиге Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» не сумел одолеть «ПАОК» в ответной встрече