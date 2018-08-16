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Российский хоккеист поел пельменей из Кубка Стэнли

Спорт

Кузнецов представил Кубок Стэнли в Челябинске

Челябинск, 16 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли. Об этом 16 августа написал на своей странице в Twitter хранитель кубка Фил Притчард.

«Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли», — написал Притчард.

https://twitter.com/keeperofthecup/status/1029813988027195392

Напомним, каждый хоккеист, ставший обладателем Кубка Стэнли, имеет право провести день с кубком.

Кузнецов провёл положенный ему день с Кубком Стэнли в родном для него Челябинске, где показал трофей в хоккейной школе «Трактор». Презентация началась за два часа до матча Кубка губернатора Челябинской области между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В его составе чемпионами стали три российских хоккеиста — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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