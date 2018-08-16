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Хачанов обыграл Куэрри на турнире в Цинциннати

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4

Цинциннати, США, 16 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Сэмом Куэрри во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Хачанов сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов и три ошибки на подаче.

В третьем круге Хачанов встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачанов поднялся на 11 мест в рейтинге ATP и занимает 27-ю строчку мирового рейтинга.

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