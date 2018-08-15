Карлос Сайнс заменит Алонсо в «Макларене»

Лондон, , 15:50 — REGNUM Команда Формулы-1 «Макларен» подпишет контракт с гонщиком Карлосом Сайнсом вместо ушедшего Фернандо Алонсо. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, именно Сайнс заменит Алонсо в команде. Контракт с пилотом будет подписан на два года. О том, кто будет напарником Сайнса в «Макларене», пока не сообщается.

Напомним, в сезоне 2018 года Сайнс выступал в составе «Рено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо покидает королевскую серию автоспорта по окончании сезона 2018 года.

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