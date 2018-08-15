Экс-форвард ЦСКА может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Лиссабон, , 15:23 — REGNUM Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, нападающий, последним клубом которого был лиссабонский «Спортинг», с большой долей вероятности перейдёт в турецкий «Бурсаспор».

Отмечается, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время. Сумма трансфера может составить €1 млн.

Напомним, Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, а также в 2015 году. Кроме того, он играл за такие клубы, как «Янг Бойз», «Рома», «Ньюкасл Юнайтед» и «Базель».

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