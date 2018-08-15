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Вратарь Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Спорт

Субашич принял решение завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018

Вратарь Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
Дмитрий Голубович
Даниэль Субашич

Загреб, 15 августа 2018, 15:08 — REGNUM  Голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич объявил о завершении выступлений в составе национальной команды. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Дорогие хорватские болельщики! После 10 лет в сборной я объявляю о завершении международной карьеры», — написал Субашич.

Он отметил, что давно принял решение завершить карьеру в сборной после чемпионата мира.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, в котором проиграла команде Франции (2:4) и стала серебряным призёром турнира.

Ранее карьеру в сборной Хорватии завершили нападающий Марио Манджукич и защитник Ведран Чорлука.

Читайте ранее в этом сюжете: Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

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