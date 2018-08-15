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«Кристал Пэлас» продлил контракт с полузащитником Захой

Спорт

Заха будет выступать за «Кристал Пэлас» до 2023 года

Лондон, 15 августа 2018, 14:44 — REGNUM  Лондонский клуб «Кристал Пэлас» продлил контракт с полузащитником команды Уилфридом Захой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно новому соглашению, Заха будет выступать за «Кристал Пэлас» до 2023 года. Ивуарийский игрок находится в системе клуба с 2002 года. В основной команде он дебютировал в 2010 году.

Ранее сообщалось, что интерес к Захе проявляет «Тоттенхэм». Однако в итоге от приобретения хавбека клуб отказался из-за завышенной цены.

В сезоне 2017/18 полузащитник сыграл в 29 матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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