Стали известны цены билетов на бой Нурмагомедова с Макгрегором

Лас-Вегас, США, , 14:36 — REGNUM Самый дешёвый билет на бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором будет стоить $205 (около 13,6 тыс. рублей). Об этом сообщается на сайте UFC.

Отмечается, что билеты поступят в продажу 17 августа. При этом один человек сможет купить не более восьми билетов.

Также сообщается, что самый дорогой билет будет стоить $2 505 — около 167 тыс. рублей.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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