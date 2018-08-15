Загитова и Медведева представят новые программы на сезон 2018/19

Москва, , 14:24 — REGNUM Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева представят свои программы на сезон 2018/19. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках.

Презентация пройдёт 9 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». Кроме Загитовой и Медведевой, свои новые программы покажут и другие члены основного состава сборной России.

Напомним, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой 2018 года на Играх в Пхёнчхане. Медведева взяла серебряную медаль.

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Позже Медведева объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведева представила музыку к программе, с которой будет выступать в сезоне 2018/19.

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