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Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/19

Спорт

Дизайн мяча претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Ньон, Швейцария, 15 августа 2018, 14:15 — REGNUM  Новый официальный мяч футбольной Лиги чемпионов на сезон 2018/19 представлен компанией Adidas. Об этом 15 августа сообщается на странице компании в Twitter.

Дизайн мяча претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущим сезоном. Основным цветом мяча стал синий, а звёзды, являющиеся символом турнира, изображены в белом цвете.

https://twitter.com/adidasfootball/status/1029638929371340800

Напомним, в прошлом сезоне на матчах Лиги чемпионов команды играли белым мячом с синими вставками.

Основной турнир Лиги чемпионов пройдет с 18 сентября 2018 года по 1 июня 2019 года.

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