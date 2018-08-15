Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/19

Ньон, Швейцария, , 14:15 — REGNUM Новый официальный мяч футбольной Лиги чемпионов на сезон 2018/19 представлен компанией Adidas. Об этом 15 августа сообщается на странице компании в Twitter.

Дизайн мяча претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущим сезоном. Основным цветом мяча стал синий, а звёзды, являющиеся символом турнира, изображены в белом цвете.

https://twitter.com/adidasfootball/status/1029638929371340800

Напомним, в прошлом сезоне на матчах Лиги чемпионов команды играли белым мячом с синими вставками.

Основной турнир Лиги чемпионов пройдет с 18 сентября 2018 года по 1 июня 2019 года.