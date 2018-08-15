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Старый формат летнего трансферного окна могут вернуть в АПЛ

Спорт

Два клуба лиги выразили желание вернуться к прежним срокам закрытия трансферного окна

Лондон, 15 августа 2018, 12:56 — REGNUM  В Английской премьер-лиге может быть возвращён старый формат летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечает издание, два клуба лиги выразили желание вернуться к прежним срокам закрытия трансферного окна, поскольку посчитали переход на новый формат ошибкой.

Для перехода на старую систему нужно, чтобы за это решение проголосовали 14 из 20 клубов лиги. Вопрос о переходе будет рассмотрен на заседании АПЛ.

Напомним, премьер-лига изменила сроки летнего трансферного окна. Согласно изменённым правилам, трансферный период открывается в мае и закрывается за день до старта первого тура.

Раньше трансферное окно закрывалось 31 августа, что вызвало вопросы у некоторых клубов лиги.

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Футбол
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