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«Реал» и «Атлетико» разыграют Суперкубок УЕФА в Таллине

Спорт

Матч пройдёт 15 августа

«Реал» и «Атлетико» разыграют Суперкубок УЕФА в Таллине
KertP
Стадион «А. Ле Кок Арена»

Таллин, 15 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют два мадридских клуба, «Реал» и «Атлетико», пройдёт 15 августа в Таллине.

Две мадридские команды сойдутся в очном противостоянии как победители еврокубковых турниров сезона 2017/18. «Реал» в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. «Атлетико» стал победителем Лиги Европы.

Отметим, что из «Реала» в межсезонье ушли главный тренер Зинедин Зидан и лидер команды Криштиану Роналду. «Атлетико», напротив, усилил состав, сохранив лидеров и пригласив ряд сильных футболистов.

Напомним, два предыдущих Суперкубка УЕФА выиграл «Реал». В 2016 году «сливочные» победили «Севилью» со счётом 3:2, а в 2017 году были сильнее «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

«Атлетико» два раза побеждал в Суперкубке. В 2010 году был обыгран «Интер», а 2012 году — «Челси».

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Еврокубки УЕФА
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