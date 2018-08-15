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Зидан хочет тренировать команду АПЛ, особенно «Манчестер Юнайтед»

Спорт

Зидан готов возглавить новую команду

Зидан хочет тренировать команду АПЛ, особенно «Манчестер Юнайтед»
United Nations Development Programme
Зинедин Зидан

Манчестер, Великобритания, 15 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить команду из Английской премьер-лиги. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным издания, Зидан готов возглавить новую команду. Приоритетным вариантом продолжения карьеры он считает «Манчестер Юнайтед», который сегодня возглавляет португалец Жозе Моуринью.

Моуринью находится под давлением со стороны болельщиков и руководства после неудачной попытки чемпионат Англии в прошлом сезоне. Кроме того, он выражал недовольство трансферной политикой клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» недовольно игрой команды в предсезонных матчах. В случае ухода Моуринью «МЮ» будет рассматривать возможность приглашения Зидана.

Напомним, с 2016 по 2018 год Зидан возглавлял «Реал», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и двукратным обладателем Суперкубка Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» вместо Моуринью

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